Россия и Армения договорились о цене природного газа на 2018 год
Россия и Армения на плановом заседании договорились о цене природного газа на текущий год, остановившись на 150 долларах за тысячу кубов. Двустороннее соглашение завизировал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Документ, размещенный на портале правовой информации, представляет собой не отдельное постановление, а дополнительное соглашение о ряде изменений в ранее действовавшее межправительственное соглашение о цене газа, транспортируемого на территорию Армении. Как и в прошлые годы, основным поставщиком российского газа останется «Газпром».
«До весны 2016 года Армения закупала наш газ по 165 долларов, потом мы снизили стоимость на 15 долларов. В этом году цена останется прежней», - прокомментировал договор глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Ранее РФ вошла в рейтинг стран с самыми богатыми залежами газа.
Документ, размещенный на портале правовой информации, представляет собой не отдельное постановление, а дополнительное соглашение о ряде изменений в ранее действовавшее межправительственное соглашение о цене газа, транспортируемого на территорию Армении. Как и в прошлые годы, основным поставщиком российского газа останется «Газпром».
«До весны 2016 года Армения закупала наш газ по 165 долларов, потом мы снизили стоимость на 15 долларов. В этом году цена останется прежней», - прокомментировал договор глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Ранее РФ вошла в рейтинг стран с самыми богатыми залежами газа.
Автор: Джанабилова Татьяна П