В Ростове мужчина устроил танцы в отделении полиции
На территории Ростова неизвестный мужчина устроил танцы прямо в отделении полиции. Происходящее очевидцы сняли на видео, которое накануне появилось на просторах соцсети “ВКонтакте”.
По данным пользователей Сети, отмечен вышеупомянутый инцидент накануне на территории Ростова, где и был задержан герой видео. Неизвестно, за что именно гражданина доставили в участок, но вел он себя достаточно раскованно. В частности, мужчина начал танцевать прямо на глазах у сотрудников ростовских органов правопорядка, ничуть не стесняясь наблюдателей и непосредственно места, в котором он находится.
Правоохранители не стали пресекать попытки задержанного превратить отделение полиции в танцевальную площадку. Напротив, они подбадривали его смехом и одобрительными возгласами, а затем даже включили заводную композицию. Неизвестный демонстрировал свои танцевальные способности, но не объяснял, зачем это делает. Продолжалась такая активность несколько минут, и чем завершился указанный инцидент неизвестно.
По данным пользователей Сети, отмечен вышеупомянутый инцидент накануне на территории Ростова, где и был задержан герой видео. Неизвестно, за что именно гражданина доставили в участок, но вел он себя достаточно раскованно. В частности, мужчина начал танцевать прямо на глазах у сотрудников ростовских органов правопорядка, ничуть не стесняясь наблюдателей и непосредственно места, в котором он находится.
Правоохранители не стали пресекать попытки задержанного превратить отделение полиции в танцевальную площадку. Напротив, они подбадривали его смехом и одобрительными возгласами, а затем даже включили заводную композицию. Неизвестный демонстрировал свои танцевальные способности, но не объяснял, зачем это делает. Продолжалась такая активность несколько минут, и чем завершился указанный инцидент неизвестно.
Автор: Марина Вебер