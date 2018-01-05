В Тольятти помощница мирового судьи найдена убитой и завернутой в ковер
30 декабря в Тольятти помощница мирового судьи из Автозаводского района найдена убитой и тщательно спрятанной в скрученный ковер, лежавший на ее балконе. Заведено уголовное дело, ведется расследование.
Следователи предполагают, что покойная могла знать убийцу и самостоятельно впустила его в квартиру. Криминалисты при осмотре тела нашли множественные ножевые ранения. На данный момент предварительной версии произошедшего у дознавателей нет.
Коллеги характеризуют женщину, как отзывчивого, заботливого, доброго человека, который не мог кому-то перейти дорогу. Возможно, преступление имеет отношение к ее работе на должности помощницы судьи.
Ранее в Тольятти нашли тело сотрудника АвтоВАЗа.
Следователи предполагают, что покойная могла знать убийцу и самостоятельно впустила его в квартиру. Криминалисты при осмотре тела нашли множественные ножевые ранения. На данный момент предварительной версии произошедшего у дознавателей нет.
Коллеги характеризуют женщину, как отзывчивого, заботливого, доброго человека, который не мог кому-то перейти дорогу. Возможно, преступление имеет отношение к ее работе на должности помощницы судьи.
Ранее в Тольятти нашли тело сотрудника АвтоВАЗа.
Автор: Джанабилова Татьяна П