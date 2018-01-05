Мединскому больше нравится Oxxxymiron чем Гнойный из-за псевдонима
Глава российского Министерства культуры признался в одном из интервью, что ему больше нравится рэп-исполнитель Oxxxymiron, чем Гнойный. Владимир Мединский пояснил, что дело в псевдонимах артистов, так как «кличка» последнего кажется ему «противной».
Рэпера Мирона Федорова в мире шоу-бизнеса знают как Oxxxymiron, а его коллега, Вячеслав Машнов, называет себя на сцене Гнойный. Министр культуры РФ признался, что ему не по душе псевдоним Машнова.
Несмотря на личные предпочтения Мединского, летом прошлого года в Санкт-Петербурге в рэп-баттле между популярными исполнителями победу одержал как раз Гнойный. При этом разрыв между рэперами был существенным. Видеозапись этого события есть на видеохостинге YouTube, и на данный момент ее просмотрели свыше 29 миллионов пользователей.
Рэпера Мирона Федорова в мире шоу-бизнеса знают как Oxxxymiron, а его коллега, Вячеслав Машнов, называет себя на сцене Гнойный. Министр культуры РФ признался, что ему не по душе псевдоним Машнова.
Несмотря на личные предпочтения Мединского, летом прошлого года в Санкт-Петербурге в рэп-баттле между популярными исполнителями победу одержал как раз Гнойный. При этом разрыв между рэперами был существенным. Видеозапись этого события есть на видеохостинге YouTube, и на данный момент ее просмотрели свыше 29 миллионов пользователей.
Автор: Ирина Доброва