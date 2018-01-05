Волынец подала документы для выдвижения своей кандидатуры на выборах
Общественница Ирина Волынец направила в ЦИК документы с целью выдвижения своей кандидатуры на выборах президента. В частности, она намерена побороться за должность главы государства от партии “Народ против коррупции”.
В беседе с журналистами Ирина Волынец пояснила, что уже успешно зарегистрировала в ЦИК пакет документов, которые требуются для участия в выборах президента РФ. Состоит указанный пакет из 18 ключевых позиций, и суммарное количество документов равняется 29. Примечательно, что впервые о своем намерении принять непосредственное участие в предвыборной гонке Волынец сообщила еще в конце октября 2017, однако ее программа до сих пор официально не обнародована.
Представительница “Народа против коррупции” прежде утверждала, что ключевое внимание планирует уделить помощи молодым семьям, содействуя решению их проблем с приобретением жилья. Кроме того, чиновница намерена поддерживать увеличение в России рождаемости и внести коррективы в программу, направленную на помощь многодетным семействам.
В беседе с журналистами Ирина Волынец пояснила, что уже успешно зарегистрировала в ЦИК пакет документов, которые требуются для участия в выборах президента РФ. Состоит указанный пакет из 18 ключевых позиций, и суммарное количество документов равняется 29. Примечательно, что впервые о своем намерении принять непосредственное участие в предвыборной гонке Волынец сообщила еще в конце октября 2017, однако ее программа до сих пор официально не обнародована.
Представительница “Народа против коррупции” прежде утверждала, что ключевое внимание планирует уделить помощи молодым семьям, содействуя решению их проблем с приобретением жилья. Кроме того, чиновница намерена поддерживать увеличение в России рождаемости и внести коррективы в программу, направленную на помощь многодетным семействам.
Автор: Марина Вебер