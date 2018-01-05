В Сети появились первые рендеры Sony Xperia L2, XA2 и XA2 Ultra
В Сети появились первые официальные рендеры новинок от компании Sony. Речь идет о Xperia L2, XA2 и Ultra. Внешне смартфоны не отличаются от предшественников.
Производитель решил отказаться от устаревшего чипсета MediaTek и перейти к Snapdragon 630 от известного производителя процессоров Qualcomm. Смартфоны должны работать на базе операционки Android Oreo. Sony Xperia XA2 со стандартным экраном на 5,2 дюйма (Full HD) получит фотокамеры на 21 Мп и 7 Мп, память на 3 и 32 Гб или 4 и 64 Гб. Старшую версию отличает фронтальная камера на 15 Мп и экран на 6 дюймов. Модель L2 с 5,2-дюймовым дисплеем (HD) получит набор функций, как L1.
Презентация трех Sony Xperia состоится через неделю на выставке CES. Дебют флагмана должен состояться в Барселоне (Каталония) на выставке MWC 2018, которая ожидается в феврале.
Ранее в Сети засветился Xperia XZ2.
Производитель решил отказаться от устаревшего чипсета MediaTek и перейти к Snapdragon 630 от известного производителя процессоров Qualcomm. Смартфоны должны работать на базе операционки Android Oreo. Sony Xperia XA2 со стандартным экраном на 5,2 дюйма (Full HD) получит фотокамеры на 21 Мп и 7 Мп, память на 3 и 32 Гб или 4 и 64 Гб. Старшую версию отличает фронтальная камера на 15 Мп и экран на 6 дюймов. Модель L2 с 5,2-дюймовым дисплеем (HD) получит набор функций, как L1.
Презентация трех Sony Xperia состоится через неделю на выставке CES. Дебют флагмана должен состояться в Барселоне (Каталония) на выставке MWC 2018, которая ожидается в феврале.
Ранее в Сети засветился Xperia XZ2.
Автор: Джанабилова Татьяна П