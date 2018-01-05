Жителей Ростова-на-Дону удивил обнаженный велосипедист в каске
Недавно в соцсетях появилось видео, на котором можно было увидеть обнаженного велосипедиста в каске с проблесковым маячком и светодиодным фонарем. Житель Ростова-на-Дону удивил участников транспортного движения и прохожих своим внешним видом.
На велосипедисте были только шорты и кроссовки, а на голове каска с маяком, благодаря чему его было хорошо видно на проезжей части. Местный житель разъезжал в таком виде по пр. Шолохову.
Пользователи, которые просмотрели видео, выдвинули несколько вариантов происходящего. Одни считают, что велосипедист является поклонником здорового образа жизни, поэтому и катался по Ростову-на-Дону полураздетым. Другие уверенны, что мужчина просто решил повеселить народ в новогодние праздники. Многие пользователи посочувствовали велосипедисту, так как вечером на улице было довольно прохладно. Нашлись комментаторы, которые написали, что местный житель просто проиграл спор, поэтому и появился на проспекте в таком виде.
На велосипедисте были только шорты и кроссовки, а на голове каска с маяком, благодаря чему его было хорошо видно на проезжей части. Местный житель разъезжал в таком виде по пр. Шолохову.
Пользователи, которые просмотрели видео, выдвинули несколько вариантов происходящего. Одни считают, что велосипедист является поклонником здорового образа жизни, поэтому и катался по Ростову-на-Дону полураздетым. Другие уверенны, что мужчина просто решил повеселить народ в новогодние праздники. Многие пользователи посочувствовали велосипедисту, так как вечером на улице было довольно прохладно. Нашлись комментаторы, которые написали, что местный житель просто проиграл спор, поэтому и появился на проспекте в таком виде.
Автор: Ирина Доброва