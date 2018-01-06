Роза Сябитова советуют ради больших перемен впустить в жизнь животных
Сваха из «Давай поженимся!» Роза Сябитова советуют ради больших перемен впустить в жизнь домашних животных. Соответствующий пост с собакой на руках известная ведущая разместила в микроблоге Instagram.
На фото Сябитова стоит на крыльце своего дома в Подмосковье. Вокруг виднеются красивые пейзажи, на фоне которых выделяется маленькая собачка. В комментарии к посту сваха рассказала, что животное способно стать хорошим другом и изменить унылую жизнь, привнеся в нее яркие краски.
Пользователи полностью поддержали рассуждения телеведущей, рассказав свои мини-истории о четвероногих друзьях. Многие признались, что только животные способны сделать каждый день лучше другого и наполнить жизнь радостью и смыслом.
Ранее Сябитова показала грудь.
На фото Сябитова стоит на крыльце своего дома в Подмосковье. Вокруг виднеются красивые пейзажи, на фоне которых выделяется маленькая собачка. В комментарии к посту сваха рассказала, что животное способно стать хорошим другом и изменить унылую жизнь, привнеся в нее яркие краски.
Пользователи полностью поддержали рассуждения телеведущей, рассказав свои мини-истории о четвероногих друзьях. Многие признались, что только животные способны сделать каждый день лучше другого и наполнить жизнь радостью и смыслом.
Ранее Сябитова показала грудь.
Автор: Джанабилова Татьяна П