“Дом-2”: Алексей Купин показал “бои без правил”, которые не вошли в эфир
Алексей Купин поделился с фанатами видео, включающим материалы, которые не вошли в эфир “Дома-2”. На ролике он и Майя Донцова устроили “бои без правил”, а появилась указанная публикация в Instagram молодого человека.
Алексей Купин поделился с фолловерами забавным роликом, снятым в 2018 году на Сейшелах. На видео участник “Дома-2” учит Майю Донцову “боям без правил”, демонстрируя девушке приемы с использованием специального инвентаря. Судя по ролику, у девушки пока получается не так эффектно, как у ее оппонента, но молодой человек старался всячески поддерживать начинающего “бойца”. “Майя тренируется в стиле “дремучая лиса”, а я в стиле “порхающая пчелка”. Готовимся на чемпионат Мира по боям без правил”, — подписал публикацию Купин.
Подписчики страницы звезды “Дома-2” признались, что видео их очень развеселило, к тому же, Купин и Донцова выглядят “милыми и смешными”. Просмотреть пост за короткий срок успели более 5 тысяч пользователей Instagram, оставив десятки комментариев.
Алексей Купин поделился с фолловерами забавным роликом, снятым в 2018 году на Сейшелах. На видео участник “Дома-2” учит Майю Донцову “боям без правил”, демонстрируя девушке приемы с использованием специального инвентаря. Судя по ролику, у девушки пока получается не так эффектно, как у ее оппонента, но молодой человек старался всячески поддерживать начинающего “бойца”. “Майя тренируется в стиле “дремучая лиса”, а я в стиле “порхающая пчелка”. Готовимся на чемпионат Мира по боям без правил”, — подписал публикацию Купин.
Подписчики страницы звезды “Дома-2” признались, что видео их очень развеселило, к тому же, Купин и Донцова выглядят “милыми и смешными”. Просмотреть пост за короткий срок успели более 5 тысяч пользователей Instagram, оставив десятки комментариев.
Автор: Марина Вебер