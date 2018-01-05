В Ростове-на-Дону из-за аномально теплой зимы поспела клубника
В одной из групп в соцсети появился снимок, на котором запечатлено, что в Ростове-на-Дону в январе практически поспела клубника. Автор поста обнаружил покрасневшую ремонтантную ягоду сорта Елизавета у себя в огороде.
Некоторые подписчики не поверили фотографии и считают, что это новогодняя шутка. Другие считают, что автор поста говорит правду. Нашлись комментаторы, которые «пророчили» недолгую жизнь клубнике, так как на Ростов-на-Дону надвигаются холода, поэтому ягода просто не успеет полностью созреть.
В обсуждениях одна из местных жительниц написала, что ничего удивительного для нее нет, так как она этой зимой до сих пор рвет с огорода зеленую петрушку. Ростовчане пришли к выводам, что пора ехать на дачи и открывать очередной сезон.
Недавно в социальных сетях появилась фотография розы, которая зацвела в канун новогодних праздников.
Некоторые подписчики не поверили фотографии и считают, что это новогодняя шутка. Другие считают, что автор поста говорит правду. Нашлись комментаторы, которые «пророчили» недолгую жизнь клубнике, так как на Ростов-на-Дону надвигаются холода, поэтому ягода просто не успеет полностью созреть.
В обсуждениях одна из местных жительниц написала, что ничего удивительного для нее нет, так как она этой зимой до сих пор рвет с огорода зеленую петрушку. Ростовчане пришли к выводам, что пора ехать на дачи и открывать очередной сезон.
Недавно в социальных сетях появилась фотография розы, которая зацвела в канун новогодних праздников.
Автор: Ирина Доброва