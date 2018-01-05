В Санкт-Петербурге на ЗСД масштабная пробка держалась в течение 13 часов
В Санкт-Петербурге на Западном скоростном диаметре автомобили оставались в крупной пробке на протяжении 13 часов. Движение оказалось особенно усложненным приблизительно в 05:00 на внутренней части кольцевой дороги между шоссе Таллинским и Новой рекой.
Прошлой ночью на ЗСД затор растянулся на приблизительно 1,5 км. Отмечается, что участке у шоссе Таллинское пробка увеличилась до 3,8 км. Она оставалась в таком состоянии в течение 20 минут.
Приблизительно в 02:00 на кольцевой дороге появилась проблема на дорогах. Эта информация была отражена в информации сервиса «Яндекс.Пробки». Для ЗСД пробка, остававшаяся активной на протяжении 13 ч, оказалась рекордной.
Прошлой ночью на ЗСД затор растянулся на приблизительно 1,5 км. Отмечается, что участке у шоссе Таллинское пробка увеличилась до 3,8 км. Она оставалась в таком состоянии в течение 20 минут.
Приблизительно в 02:00 на кольцевой дороге появилась проблема на дорогах. Эта информация была отражена в информации сервиса «Яндекс.Пробки». Для ЗСД пробка, остававшаяся активной на протяжении 13 ч, оказалась рекордной.
Автор: Валерий Антонов