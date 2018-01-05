В Санкт-Петербурге во дворе многоэтажки нашли тело убитой женщины
5 января в Санкт-Петербурге во дворе многоэтажки прохожие нашли тело убитой женщины. Сведения об инциденте, произошедшем на улице Костюшко, появились в СМИ.
Сообщается, полицейские, прибывшие по вызову, осматривают место происшествия. Тело передано судмедэкспертам для выяснения точной причины и даты смерти. Среди возможных версий рассматривается убийство. Процессуальное решение будет вынесено после проведения необходимых процедур.
Ранее труп женщины нашли на берегу Невы.
Сообщается, полицейские, прибывшие по вызову, осматривают место происшествия. Тело передано судмедэкспертам для выяснения точной причины и даты смерти. Среди возможных версий рассматривается убийство. Процессуальное решение будет вынесено после проведения необходимых процедур.
Ранее труп женщины нашли на берегу Невы.
Автор: Джанабилова Татьяна П