В 2018 году Nissan X-Trail обзаведется гибридным приводом от Mitsubishi Outlander
В 2018 году внедорожник Nissan X-Trail обзаведется гибридным приводом от представителя SUV-сегмента Mitsubishi Outlander. Соответствующие сведения предоставлены общественности китайскими СМИ.
Как предполагается, Nissan X-Trail PHEV оснастят бензиновым мотором объемом 2.0 литра, способным в одиночку генерировать порядка 121 лошадиной силы. Сочетаться двигатель будет с двумя электромоторами по 86 “лошадок”, рассчитанными по одному на каждую ось, и литий-ионными аккумуляторами. Какие-либо дополнительные характеристики о модели японский производитель разглашать не торопится, неизвестными остаются и сроки появления гибридной модификации Nissan X-Trail.
Между тем, гибридный Mitsubishi Outlander способен преодолевать на электротяге расстояние в 55 км, а полный запас хода модели с применением ДВС и вовсе достигает 800 км. Также известно, что на 100 км пути кроссовер тратит менее пяти литров топлива. На полную зарядку батарей может потребоваться порядка пяти часов, а экспресс-зарядка занимает менее часа и восполняет заряд на 80%.
Как предполагается, Nissan X-Trail PHEV оснастят бензиновым мотором объемом 2.0 литра, способным в одиночку генерировать порядка 121 лошадиной силы. Сочетаться двигатель будет с двумя электромоторами по 86 “лошадок”, рассчитанными по одному на каждую ось, и литий-ионными аккумуляторами. Какие-либо дополнительные характеристики о модели японский производитель разглашать не торопится, неизвестными остаются и сроки появления гибридной модификации Nissan X-Trail.
Между тем, гибридный Mitsubishi Outlander способен преодолевать на электротяге расстояние в 55 км, а полный запас хода модели с применением ДВС и вовсе достигает 800 км. Также известно, что на 100 км пути кроссовер тратит менее пяти литров топлива. На полную зарядку батарей может потребоваться порядка пяти часов, а экспресс-зарядка занимает менее часа и восполняет заряд на 80%.
Автор: Марина Вебер