Наталья Рудова заинтриговала поклонников снимком на фоне грозового неба
Наталья Рудова смогла заинтриговать подписчиков фото на фоне грозового неба. Она разместила снимок в Instagram, после чего фанаты начали гадать, где отдыхает актриса.
Актриса показалась в спортивной кофте с принтом. Позади неё виднеются пляж и пальмы. Звезда стоит на балконе, разглаживая волосы. Подписчики предположили, что знаменитость отдыхает в Маврикии. Некоторые посчитали, что это место стало небольшим кусочком рая.
Среди других версий относительно места отдыха Натальи Рудовой были указаны Бали и Таиланд. На вопросы о том, где именно она отдыхает актриса не дала ответа. В комментарии к публикации знаменитость разместила только эмодзи с нимбом над головой.
Актриса показалась в спортивной кофте с принтом. Позади неё виднеются пляж и пальмы. Звезда стоит на балконе, разглаживая волосы. Подписчики предположили, что знаменитость отдыхает в Маврикии. Некоторые посчитали, что это место стало небольшим кусочком рая.
Среди других версий относительно места отдыха Натальи Рудовой были указаны Бали и Таиланд. На вопросы о том, где именно она отдыхает актриса не дала ответа. В комментарии к публикации знаменитость разместила только эмодзи с нимбом над головой.
Автор: Валерий Антонов