Екатерина Варнава впервые получила роль Снегурочки
Екатерина Варнава впервые за 33 года жизни получила роль Снегурочки. Соответствующий пост участница «Comedy Woman» разместила в микроблоге Instagram.
На фото Варнава запечатлена в Новый год. Ведущая облачена в красивое, белоснежное платья в пол и блестящую накидку. Голова украшена стильным кокошником со снежинкой в центре. Взгляд артистки устремлен вдаль, скорее всего, она стоит за кулисами и ждет своего выхода.
"Я была кем угодно - Кикиморой, Гринчем, Дедом Морозом. Наконец, мне посчастливилось примерить образ Снегурочки", - написала Варнава.
Фанатам снимок понравился, на это указывают около 7500 лайков. Многие сравнили звезду со Снежной королевой из современности.
Ранее поклонники забеспокоились о здоровье Варнавы.
На фото Варнава запечатлена в Новый год. Ведущая облачена в красивое, белоснежное платья в пол и блестящую накидку. Голова украшена стильным кокошником со снежинкой в центре. Взгляд артистки устремлен вдаль, скорее всего, она стоит за кулисами и ждет своего выхода.
"Я была кем угодно - Кикиморой, Гринчем, Дедом Морозом. Наконец, мне посчастливилось примерить образ Снегурочки", - написала Варнава.
Фанатам снимок понравился, на это указывают около 7500 лайков. Многие сравнили звезду со Снежной королевой из современности.
Ранее поклонники забеспокоились о здоровье Варнавы.
Автор: Джанабилова Татьяна П