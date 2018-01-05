В Мурманске мужчина угрожал расправой 58-летней жене
На территории Мурманска 56-летний местный житель угрожал расправой собственной 58-летней супруге. В связи с такими действиями гражданина в его отношении возбуждено уголовное делопроизводство.
Согласно имеющимся данным, накануне в полицию Мурманска обратилась 56-летняя гражданка, проживающая в квартире на проспекте Героев-Североморцев. Она пожаловалась на своего супруга, пояснив, что между ней и 56-летним мужчиной произошел скандал, возникший на бытовой почве. Будучи в нетрезвом состоянии, подозреваемый сдавливал лицо потерпевшей подушкой, а также угрожал убить женщину.
Такие высказывания в свой адрес жительница Мурманска восприняла серьезно, поэтому и обратилась за помощью. Представители органов правопорядка города сумели выйти на подозреваемого, и в ходе допроса свою вину он отрицать не стал. По факту угрозы жизни человека сотрудниками МВД возбуждено уголовное дело, сейчас устанавливаются все детали случившегося. Наказанием за такого рода правонарушение может стать заключение сроком до двух лет.
Согласно имеющимся данным, накануне в полицию Мурманска обратилась 56-летняя гражданка, проживающая в квартире на проспекте Героев-Североморцев. Она пожаловалась на своего супруга, пояснив, что между ней и 56-летним мужчиной произошел скандал, возникший на бытовой почве. Будучи в нетрезвом состоянии, подозреваемый сдавливал лицо потерпевшей подушкой, а также угрожал убить женщину.
Такие высказывания в свой адрес жительница Мурманска восприняла серьезно, поэтому и обратилась за помощью. Представители органов правопорядка города сумели выйти на подозреваемого, и в ходе допроса свою вину он отрицать не стал. По факту угрозы жизни человека сотрудниками МВД возбуждено уголовное дело, сейчас устанавливаются все детали случившегося. Наказанием за такого рода правонарушение может стать заключение сроком до двух лет.
Автор: Марина Вебер