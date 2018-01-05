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В Санкт-Петербурге пятеро неизвестных похитили на улице мужчину
Вчера, 4 января, в начале пятого вечера, в Санкт-Петербурге пятеро неизвестных похитили прямо на улице мужчину. Происшествие зафиксировали в Приморском районе на ул. Планерной возле дома №56, недалеко от выхода торгово-развлекательного центра «Монпансье».

В Санкт-Петербурге пятеро неизвестных похитили на улице мужчину


Свидетельница похищения позвонила по телефону «112» и рассказала о том, что случилось. По словам 46-летней женщины, на пострадавшего мужчину напали пятеро неизвестных. Молодые люди избили жертву, после чего насильно затолкали в багажник автомобиля Hyundai и скрылись в неизвестном направлении.

Сотрудники пресс-центра ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и области рассказали, что все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на ТРК «Монпансье». Поэтому правоохранители оперативно выяснили, кто является собственником иномарки, на которой увезли похищенного мужчину. Оказалось, что Hyundai принадлежит уроженке полуострова Крым 1994 года рождения. Устанавливаются все подробности похищения.
Автор: Ирина Доброва
Сегодня, 17:30
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