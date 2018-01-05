Panasonic представит на CES-2018 концепт авто собственной разработки
Panasonic покажет на CES-2018 концептуальное авто собственной разработки. Компания представит новый проект во время выставки потребительской электроники, поэтому подробностей относительно транспортного средства на сегодня нет. При этом его снимки были опубликованы вебпорталом Jalopnik с указанием на то, что оно было прислано один из читателей.
Предположительно, новинка может оказаться автономной электрической моделью либо станет стендом для презентации разработок компании в сфере интерьеров беспилотников. Один из подобных концептов компания Panasonic показала во время CES-2017.
Как стало известно, японская компания-производитель электроники будет заниматься созданием собственной системы автоматического пилотирования транспортных средств. Центральной частью исследований стал процессор, который обеспечивает обработку изображений и информации от датчиков ультразвука. Внедрение подобных систем в коммерческие продукты планируется реализовать в 2022 году. В компании уверены, что подобные разработки стану одним из самых перспективных направлений автомобильного бизнеса и намерены нарастить выручку от этой статьи деятельности в 2 раза, доведя до планки в $22 млрд.
Предположительно, новинка может оказаться автономной электрической моделью либо станет стендом для презентации разработок компании в сфере интерьеров беспилотников. Один из подобных концептов компания Panasonic показала во время CES-2017.
Как стало известно, японская компания-производитель электроники будет заниматься созданием собственной системы автоматического пилотирования транспортных средств. Центральной частью исследований стал процессор, который обеспечивает обработку изображений и информации от датчиков ультразвука. Внедрение подобных систем в коммерческие продукты планируется реализовать в 2022 году. В компании уверены, что подобные разработки стану одним из самых перспективных направлений автомобильного бизнеса и намерены нарастить выручку от этой статьи деятельности в 2 раза, доведя до планки в $22 млрд.
Автор: Валерий Антонов