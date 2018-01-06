Citroen и журнал Elle представили особый хэтчбек C3
Citroen и журнал Elle представили особый хэтчбек C3 с розовыми элементами. Предзаказ на лимитированную серию стоимостью в 15 595 фунтов или 1,2 млн рублей открыт для Великобритании. Сведения предоставила пресс-служба французской компании PSA Group.
Citroen C3 Elle предлагается только в белом цвете Polar White. Крыша окрашена в два тона, боковые зеркала – в черный, противотуманки – в цвет розовой вишни. Женские оттенки присутствуют на центральной консоли, панели приборов, сиденьях.
В комплектацию Citroen C3 Elle вошли современные системы безопасности, облачные сервисы, навигация, 17-дюймовые колесные диски. Под капотом инженеры разместили силовые установки PureTech, способные генерировать отдачу в 82 и 110 «лошадей». Пару моторам составляет 6-АКПП.
Ранее Citroen обещал создать автомобиль с гоночными технологиями.
Citroen C3 Elle предлагается только в белом цвете Polar White. Крыша окрашена в два тона, боковые зеркала – в черный, противотуманки – в цвет розовой вишни. Женские оттенки присутствуют на центральной консоли, панели приборов, сиденьях.
В комплектацию Citroen C3 Elle вошли современные системы безопасности, облачные сервисы, навигация, 17-дюймовые колесные диски. Под капотом инженеры разместили силовые установки PureTech, способные генерировать отдачу в 82 и 110 «лошадей». Пару моторам составляет 6-АКПП.
Ранее Citroen обещал создать автомобиль с гоночными технологиями.
Автор: Джанабилова Татьяна П