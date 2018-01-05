В Подмосковье после ДТП иномарка оказалась на крыше УАЗ
В Подмосковье иномарка оказалась стоящей своей задней частью на крыше авто марки УАЗ после попадания в ДТП. Аварийная ситуация возникла в Балашихинском районе.
Как удалось установить, водитель транспортного средства марки Nissan на момент инцидента мог пребывать в нетрезвом состоянии. После ДТП его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
На текущий момент определяются все обстоятельства, которые могли стать причиной этой аварии. В пресс-центре ГУ МВД РФ по региону отметили, что в соответствии с фактом данного инцидента реализуется проверка. Фото с места происшествия было представлено на просторах интернета.
Как удалось установить, водитель транспортного средства марки Nissan на момент инцидента мог пребывать в нетрезвом состоянии. После ДТП его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
На текущий момент определяются все обстоятельства, которые могли стать причиной этой аварии. В пресс-центре ГУ МВД РФ по региону отметили, что в соответствии с фактом данного инцидента реализуется проверка. Фото с места происшествия было представлено на просторах интернета.
Автор: Валерий Антонов