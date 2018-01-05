Под Рязанью опрокинулся сошедший с рельсов вагон грузового поезда
5 января под Рязанью опрокинулся сошедший с рельсов вагон грузового поезда. Сведения об инциденте, произошедшем около станции «Рыбное», появились в СМИ.
Сообщается, дорожное происшествие случилось во время маневровых работ. Сведения о погибших или травмированных не поступали. Специальная комиссия проведет расследование и установит истинную причину аварии. О смене графика движения поездов не сообщалось.
Сообщается, дорожное происшествие случилось во время маневровых работ. Сведения о погибших или травмированных не поступали. Специальная комиссия проведет расследование и установит истинную причину аварии. О смене графика движения поездов не сообщалось.
Автор: Джанабилова Татьяна П