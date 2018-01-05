Ольга Бузова в Instagram попросила посоветовать ей книги для чтения
На личной странице в Instagram Ольга Бузова попросила у подписчиков дать ей рекомендации относительно книг, которые можно было бы почитать. Помимо этого, она призналась, что совершенно не знает, чем себя занять на время отдыха.
«Выползла из номера, когда уже солнце зашло чувствую себя немного лучше. Каждый раз в выходной я не знаю, чем себя занять. Когда работаешь сутками, как-то про отдых не думаешь. Но мне очень хочется больше читать, а не только в самолетах. Кстати, наша страна находится в числе лидирующих по количеству выпускаемых за год книг, их больше 120 тыс. Посоветуйте книги, которые на вас произвели наибольшее впечатление за последнее время», - указала телеведущая в комментарии.
Пользователи рассказали о множестве своих предпочтений. Помимо классики, в число рекомендаций попали и работы современных писателей. За 15 минут с момента публикации сообщение Ольги Бузовой смогло собрать свыше 75 тысяч отметок «Нравится».
Ранее знаменитость рассказала поклонникам о том, что часто лжет о своем самочувствии. По словам телеведущей, она старается не рассказывать о собственных проблемах.
«Выползла из номера, когда уже солнце зашло чувствую себя немного лучше. Каждый раз в выходной я не знаю, чем себя занять. Когда работаешь сутками, как-то про отдых не думаешь. Но мне очень хочется больше читать, а не только в самолетах. Кстати, наша страна находится в числе лидирующих по количеству выпускаемых за год книг, их больше 120 тыс. Посоветуйте книги, которые на вас произвели наибольшее впечатление за последнее время», - указала телеведущая в комментарии.
Пользователи рассказали о множестве своих предпочтений. Помимо классики, в число рекомендаций попали и работы современных писателей. За 15 минут с момента публикации сообщение Ольги Бузовой смогло собрать свыше 75 тысяч отметок «Нравится».
Ранее знаменитость рассказала поклонникам о том, что часто лжет о своем самочувствии. По словам телеведущей, она старается не рассказывать о собственных проблемах.
Автор: Валерий Антонов