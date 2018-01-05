Экс-супруга Федора Бондарчука улетела на Бали с молодым любовником
Экс-супруга Федора Бондарчука Светлана оставила холодную Россию и улетела на Бали с молодым любовником Сергеем Табуновым. Совместную фотосессию, устроенную на сказочном острове, звезда показала в микроблоге Instagram.
35-летний Табунов и 49-летняя Бондарчук давно перестали скрывать отношения, поэтому собрали чемоданы и отправились встречать Новый год на курорт. Еще два года назад звезда считала этот праздник семейным и отмечала с супругом.
Светлана Бондарчук откровенно призналась корреспондентам, что не может переносить одиночество, поэтому не стала долго горевать и влюбилась. За время короткого романа пара успела посетить Италию, Францию, Японию.
Ранее Бондарчук показала идеальное тело в купальнике.
35-летний Табунов и 49-летняя Бондарчук давно перестали скрывать отношения, поэтому собрали чемоданы и отправились встречать Новый год на курорт. Еще два года назад звезда считала этот праздник семейным и отмечала с супругом.
Светлана Бондарчук откровенно призналась корреспондентам, что не может переносить одиночество, поэтому не стала долго горевать и влюбилась. За время короткого романа пара успела посетить Италию, Францию, Японию.
Ранее Бондарчук показала идеальное тело в купальнике.
Автор: Джанабилова Татьяна П