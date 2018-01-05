Беременная Галина Юдашкина трогательно поздравила супруга с 28-летием
Ожидающая рождения ребенка Галина Юдашкина трогательно поздравила своего супруга с 28-летием. Соответствующий пост дочь известного модельера опубликовала в своем Instagram.
В пятницу, 5 января, избранник Юдашкиной Петр Максаков празднует свое 28-летие, принимая поздравления от родных и друзей. Присоединиться к пожеланиям решила и жена молодого человека, опубликовав трогательный пост. Дочь Валентина Юдашкина написала, что считает возлюбленного лучшим мужем и отцом, и благодарна судьбе, что та свела их вместе. Беременная жена оставила для Максакова множество приятных пожеланий, сопроводив это признанием в любви. Также подкрепила публикацию девушка совместными снимками с избранником из личного архива.
Подписчиков страницы Галины Юдашкиной вышеупомянутый пост растрогал, и они решили присоединиться к оставленным поздравлениям. Публикация успела за короткий отрезок времени собрать более 8 тысяч отметок “Мне нравится”.
Ранее беременная Юдашкина поделилась с фолловером трогательным фото в компании мужа.
В пятницу, 5 января, избранник Юдашкиной Петр Максаков празднует свое 28-летие, принимая поздравления от родных и друзей. Присоединиться к пожеланиям решила и жена молодого человека, опубликовав трогательный пост. Дочь Валентина Юдашкина написала, что считает возлюбленного лучшим мужем и отцом, и благодарна судьбе, что та свела их вместе. Беременная жена оставила для Максакова множество приятных пожеланий, сопроводив это признанием в любви. Также подкрепила публикацию девушка совместными снимками с избранником из личного архива.
Подписчиков страницы Галины Юдашкиной вышеупомянутый пост растрогал, и они решили присоединиться к оставленным поздравлениям. Публикация успела за короткий отрезок времени собрать более 8 тысяч отметок “Мне нравится”.
Ранее беременная Юдашкина поделилась с фолловером трогательным фото в компании мужа.
Автор: Марина Вебер