Порошенко сделал заявление об энергонезависимости Украины
По результатам решения Стокгольмского арбитража Украина стала энергонезависимой. Об этом заявил президент страны Порошенко.
«Украина уверенно начинает 2018 год как энергонезависимая страна», — отметил он в собственном Twitter.
Страна отказалась от покупки топлива у РФ осенью 2015-го, а спустя год впервые не воспользовалась им во время подготовки к отопительному сезону, предпочтя закупать газ по механизму реверса в Европе. Киев вначале заявлял, что было утверждено решение по соображениям экономической целесообразности.
Впоследствии украинский «Нафтогаз» признал, что «Газпром» предложил сырье по более выгодной стоимости, чем поставщики из западных стран. Власти отметили, что Киев может вернуться к проведению закупок голубого топлива в РФ при условии низкой цены газа.
«Украина уверенно начинает 2018 год как энергонезависимая страна», — отметил он в собственном Twitter.
Страна отказалась от покупки топлива у РФ осенью 2015-го, а спустя год впервые не воспользовалась им во время подготовки к отопительному сезону, предпочтя закупать газ по механизму реверса в Европе. Киев вначале заявлял, что было утверждено решение по соображениям экономической целесообразности.
Впоследствии украинский «Нафтогаз» признал, что «Газпром» предложил сырье по более выгодной стоимости, чем поставщики из западных стран. Власти отметили, что Киев может вернуться к проведению закупок голубого топлива в РФ при условии низкой цены газа.
Автор: Валерий Антонов