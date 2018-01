Prey стал лучшим экшном минувшего года

В номинации «Лучший приключенческий экшн» первое место заняла игра Prey. По словам экспертов, данный жанр не особо развит на ПК, ввиду чего большая часть премьер пришлась именно на популярные консоли. Prey является своеобразной аллюзией на «Чужого» и «Шоу Трумана», в которой игрок погружается в мир опасностей, оказавшись отрезанным от внешнего мира, ввиду чего ему приходится полагаться исключительно на собственные силы. Произведение студии Arkane идеально соблюдает баланс, поскольку получило множество отсылок к поп-культуре 80-х годов, однако осталось современным. Кроме того, игроку придется не только стрелять по опасным инопланетянам, но и разгадывать различные сложные головоломки.Номинация «Лучший приключенческий экшн в открытом мире» получила значительно больше претендентов на победу в минувшем году. В ней лидером стала игра Middle-Earth: Shadow of War. Совсем немного до первого места не дотянул долгожданный приквел классической серии Assassin’s Creed Origins. В нем игроку придется погрузиться в мир противостояния ассассинов и тамплиеров и узнать о происхождении главных героев и игровых артефактов. Middle-Earth: Shadow of War стала более прогрессивной в плане экшна. Тут на выбор игрока предоставляется огромное количество оружия и возможностей. В целом, для любителей побродить по открытым территориям год выдался удачным.Далее в списке следует номинация «Лучший шутер от первого лица». Победа в ней досталась не менее долгожданному сиквелу под названием Wolfenstein II: The New Colossus. Destiny 2, которую так ждали владельцы компьютеров, не произвела фурора, ввиду чего отошла на вторую позицию. В Wolfenstein II: The New Colossus создатели решили вернуться к каноничному и мрачному интерфейсу, обойдя стороной всевозможные паранормальные явления. Игроку представится возможность не только бегать за противниками и стрелять в них из многочисленного оружия, но и играть в мультиплеере.Хорроры всегда были отдельным жанром игровой индустрии, рассчитанным на более взрослые поколения. Победителем в номинации в очередной раз становится Resident Evil 7. Данная игра стала продолжением классической саги, получившей массу экранизаций. В то же время, ее сюжет повествует о полностью новых персонажах, которым предстоит пробраться в самое сердце корпорации Umbrella и разгадать тайну зловещего артефакта, благодаря которому был создан вирус, превращающий людей в монстров и зомби. Отдельно стоит выделить саундтрек игры, который, как всегда, получился очень интересным и запоминающимся.В номинации «Лучшая приключенческая игра» лидером стала Hellblade: Senua's Sacrifice. Хорошее приключение всегда отличается особой атмосферой, заставляющей выполнять те или иные задания, даже если они оказываются очень сложными. Инди-долгострой Hellblade: Senua’s Sacrifice излагает камерную историю большой трагедии, из которой получился занимательный рассказ. По сути, все остальные представители жанра в минувшем году не смогли получить большое количество положительных отзывов от игроков, ввиду чего в номинации были представлены всего две игры. Мрачная Little Nightmares получила достаточно посредственный геймплей, ввиду чего не заинтересовала пользователей даже обилием однообразных уровней и боссов.Ролевые игры держатся на пике популярности с самого появления компьютерных игр. Лидером в минувшем году в данном жанре стала Divinity: Original Sin 2. Примечательно, что критики негативно отозвались и о ней, однако игра пришлась по душе большинству пользователей благодаря оригинальным персонажам и красочно обрисованному миру.Стратегии также можно назвать первопроходцами в компьютерных играх. В то же время, эра «Казаков» и «Warhammer» давно прошла, ввиду чего пользователи требуют чего то более современного и оригинального. Именно такой игрой им показалась SpellForce 3. Определить победителя в этом жанре особенно сложно, поскольку всё зависит от вкусов и темперамента игрока. Если привлекает глобальное развитие, столкновение империй и неторопливый темп с обдумыванием каждого хода, то можно смело приобретать Total War: Warhammer II и радовать себя. SpellForce 3 с ролевыми элементами и довольно красочно построенным интерфейсом сразу же заслужила признание пользователей, ввиду чего заняла лидерскую позицию.Гоночные игры давно полюбились не только пользователям ПК или консолей, но и смартфонов. Лидером в данной номинации стала Forza Motorsport 7. Она опережает конкурентов за счёт графики, большого количества машин и того факта, что это первая полноценная спортивная Forza на PC. Эксперты отмечают, что в будущем возможно появление версии игры с дополнительной реальностью, однако она появится исключительно на консолях. Обилие вариантов автомобилей и отличный саундтрек принесли гонкам победу в номинации.