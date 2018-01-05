Кандидат в президенты Екатерина Гордон заявила о намерении сменить фамилию
Кандидат в президенты России Екатерина Гордон заявила о намерении сменить фамилию и, как в детстве, стать Прокофьевой. Соответствующий пост правозащитница и певица разместила в соцсети Facebook.
Гордон родилась под фамилией Прокофьева. Позже отчим дал ей свое имя, и она стала Пилипчук. Гордон досталась ей от бывшего мужа и до настоящего момента звезде не мешала. Причины для столь резких перемен теледива не раскрыла.
Напомним, ЦИК принял документы Гордон и разрешил начать сбор подписей 27 декабря. Кандидат включается в бюллетень, только набрав 100 тыс. сторонников.
Гордон родилась под фамилией Прокофьева. Позже отчим дал ей свое имя, и она стала Пилипчук. Гордон досталась ей от бывшего мужа и до настоящего момента звезде не мешала. Причины для столь резких перемен теледива не раскрыла.
«Сбор подписей идет активно, несмотря на нехватку денег. Я должна была понять, как в России выбирают. С вашей помощью я обязательно буду работать в правительстве. Чтобы стать ближе к народу, верну себе девичью фамилию», - написала артистка.
Напомним, ЦИК принял документы Гордон и разрешил начать сбор подписей 27 декабря. Кандидат включается в бюллетень, только набрав 100 тыс. сторонников.
Автор: Джанабилова Татьяна П