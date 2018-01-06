Бывший “муж-алкоголик” забирает у Натальи Штурм сына
Отечественная певица Наталья Штурм пожаловалась общественности на своего бывшего “мужа-алкоголика”. По словам артистки, экс-возлюбленный пытается забрать у нее сына.
Наталья Штурм заявляет, что не видит смысла скрывать алкозависимость своего бывшего мужа, выражая свое негодование относительно того, что мужчина воспитывает их совместного сына. Кроме того, убеждена певица, экс-супруг нарочно настраивает ребенка против нее, говоря ему нелестные вещи о матери. Иногда мужчина уезжает для занятий сельским хозяйством в Смоленскую область, и на этот период времени юного Арсения забирает с собой. Когда отец пьян, мальчик и вовсе оказывается предоставлен сам себе.
Наталья Штурм утверждает, что брак, распавшийся 12 лет назад, бывший избранник разрушил сам, поскольку позволял себе рукоприкладство в отношении певицы. Сейчас мужчина не в состоянии оплатить обучение сына, игнорирует его проблемы с успеваемостью и даже не думает нанимать репетитора. Певица уверяет, что своих детей очень любит и готова полностью посвятить себя их воспитанию.
Наталья Штурм заявляет, что не видит смысла скрывать алкозависимость своего бывшего мужа, выражая свое негодование относительно того, что мужчина воспитывает их совместного сына. Кроме того, убеждена певица, экс-супруг нарочно настраивает ребенка против нее, говоря ему нелестные вещи о матери. Иногда мужчина уезжает для занятий сельским хозяйством в Смоленскую область, и на этот период времени юного Арсения забирает с собой. Когда отец пьян, мальчик и вовсе оказывается предоставлен сам себе.
Наталья Штурм утверждает, что брак, распавшийся 12 лет назад, бывший избранник разрушил сам, поскольку позволял себе рукоприкладство в отношении певицы. Сейчас мужчина не в состоянии оплатить обучение сына, игнорирует его проблемы с успеваемостью и даже не думает нанимать репетитора. Певица уверяет, что своих детей очень любит и готова полностью посвятить себя их воспитанию.
Автор: Марина Вебер