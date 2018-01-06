Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Шоу-бизнес / Важно

Бывший “муж-алкоголик” забирает у Натальи Штурм сына
Отечественная певица Наталья Штурм пожаловалась общественности на своего бывшего “мужа-алкоголика”. По словам артистки, экс-возлюбленный пытается забрать у нее сына.

Бывший “муж-алкоголик” забирает у Натальи Штурм сына

Наталья Штурм заявляет, что не видит смысла скрывать алкозависимость своего бывшего мужа, выражая свое негодование относительно того, что мужчина воспитывает их совместного сына. Кроме того, убеждена певица, экс-супруг нарочно настраивает ребенка против нее, говоря ему нелестные вещи о матери. Иногда мужчина уезжает для занятий сельским хозяйством в Смоленскую область, и на этот период времени юного Арсения забирает с собой. Когда отец пьян, мальчик и вовсе оказывается предоставлен сам себе.

Наталья Штурм утверждает, что брак, распавшийся 12 лет назад, бывший избранник разрушил сам, поскольку позволял себе рукоприкладство в отношении певицы. Сейчас мужчина не в состоянии оплатить обучение сына, игнорирует его проблемы с успеваемостью и даже не думает нанимать репетитора. Певица уверяет, что своих детей очень любит и готова полностью посвятить себя их воспитанию.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 04:01
Читайте также
Загрузка...
Более 80 домов остались без воды в Новосибирске
Юлию Началову высмеяли в Сети за использование
В России 6 января празднуют сочельник
Предлагает услугу по отбеливанию пениса клиника в
СМИ: Первые рейсы из России в Египет запустят в
В Румынии создадут майнинговую ферму на энергии
Во время визита в Саратов Ксения Собчак
Американский адвокат считает создателем биткоина
В Ижевске в 2018 году увеличится стоимость бензина
Сенатор Калашников не верит в выживание Украины
СМИ: Указом Путина будет уволен каждый пятый
Глава МИД Германии назвал РФ "презирающей" ЕС
Добавление комментария
Последние новости
06.01, 09:45 Маленький сын Галины Боб был экстренно госпитализирован
06.01, 09:33 Космонавты на МКС выращивают космический огород
06.01, 09:20 Ольга Бузова показала фото татуировки с ее портретом в
06.01, 09:15 Более 80 домов остались без воды в Новосибирске из-за
06.01, 08:59 На побережье Эквадора море отошло от берега на 100 метров
06.01, 08:49 В Новосибирской области 32-летний мужчина получил
06.01, 08:38 В Красноярском крае в жилом доме произошел взрыв
06.01, 08:05 Жители Башкирии 7 января смогут наблюдать соединение
06.01, 07:40 Модель Виктория Одинцова в купальнике спустилась с
06.01, 07:20 Юлию Началову высмеяли в Сети за использование Photoshop
06.01, 07:01 Анна Седокова показала своим поклонникам лицо без
06.01, 06:41 Lady in red приоткрыла историкам тайны своего создания
06.01, 06:18 Анфиса Чехова показала поклонникам свой новый цвет волос
06.01, 06:00 Экс-священник Соломенцев из «Дома-2» страдает от
06.01, 05:30 IPhone научили сканировать состояние кожи человека
06.01, 05:01 Смартфон Xiaomi Mi Note 4 с безрамочным экраном
06.01, 04:31 В Paladins появится собственный режим Battle Royale с
06.01, 04:01 Бывший “муж-алкоголик” забирает у Натальи Штурм сына
06.01, 03:30 Citroen и журнал Elle представили особый хэтчбек C3
06.01, 03:01 В 2018 году Nissan X-Trail обзаведется гибридным