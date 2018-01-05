На окраине Чебоксар нашли тело девушки
В Чебоксарах на окраине города нашли тело молодой девушки. По информации от местной полиции, причину ее смерти пока не удалось установить.
В СУ СКР по Чувашской Республике сообщили, что обнаружение тела девушки может быть связано с пропажей местной жительницы в начале текущего месяца. Тогда ее родственники сообщили, что после ухода на работу установиться связь с ней не удалось. В ходе проверки и поисков, в которых принимали участие правоохранители и представители волонтерских организаций, найти ее не удалось.
«По факту обнаружения тела проводится проверка, однако установить личность девушки и причину ее смерти пока не удалось. Известно, что на теле не было выявлено явных следов насилия или борьбы, но более детальные сведения на этот счет будут обнародованы по завершению медицинской экспертизы», - сообщили в пресс-центре ГУ МВД по республике.
В СУ СКР по Чувашской Республике сообщили, что обнаружение тела девушки может быть связано с пропажей местной жительницы в начале текущего месяца. Тогда ее родственники сообщили, что после ухода на работу установиться связь с ней не удалось. В ходе проверки и поисков, в которых принимали участие правоохранители и представители волонтерских организаций, найти ее не удалось.
«По факту обнаружения тела проводится проверка, однако установить личность девушки и причину ее смерти пока не удалось. Известно, что на теле не было выявлено явных следов насилия или борьбы, но более детальные сведения на этот счет будут обнародованы по завершению медицинской экспертизы», - сообщили в пресс-центре ГУ МВД по республике.
Автор: Махов Артем