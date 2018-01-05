Кипрский суд заморозил 820 млн долларов из активов украинского миллиардера Ахметова
Кипрский окружной суд временно заморозил 820 млн долларов из активов миллиардера из Украины Рината Ахметова. Сведения со ссылкой на материалы дела появились в издании Financial Times.
В 2013 году компания Raga, принадлежащая Денису Горбуненко, продала бизнесмену за 860 млн долларов «Укртелеком», но получил только сто миллионов долларов. Бывший собственник подал в суд.
Суд обязал Ахметова выплатить требуемую истцом сумму. В противном случае в пользу пострадавшей стороны могут взыскать квартиру, расположенную в One Hyde Park в Найтсбридже (Лондон). Решение может быть обжаловано до 8 января.
В 2013 году компания Raga, принадлежащая Денису Горбуненко, продала бизнесмену за 860 млн долларов «Укртелеком», но получил только сто миллионов долларов. Бывший собственник подал в суд.
Суд обязал Ахметова выплатить требуемую истцом сумму. В противном случае в пользу пострадавшей стороны могут взыскать квартиру, расположенную в One Hyde Park в Найтсбридже (Лондон). Решение может быть обжаловано до 8 января.
Автор: Джанабилова Татьяна П