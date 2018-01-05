В Санкт-Петербурге 560 зданий лишились подвода тепла
В Санкт-Петербурге без подвода тепла остались 560 зданий. В их число вошли социально значимые объекты. В частности, в Красногвардейском районе отопления лишись 10 медицинских учреждений и 88 – детских.
Как отмечается в пресс-центра ГУП ТЭК Северной столицы, аварийная бригада в составе «Теплосети Петербурга» занимается устранением прорыва трубопровода диаметром 1,2 м. В заявлении отмечается, что 349 жилых домостроений, 88 детских, а также 10 медицинских смогут восстановить теплоснабжение будет восстановлено к вечеру 6 января. Помимо этого, работники теплоснабжающей организации подчеркнули, что горячая вода поступает на места в полном объеме.
Как отмечается в пресс-центра ГУП ТЭК Северной столицы, аварийная бригада в составе «Теплосети Петербурга» занимается устранением прорыва трубопровода диаметром 1,2 м. В заявлении отмечается, что 349 жилых домостроений, 88 детских, а также 10 медицинских смогут восстановить теплоснабжение будет восстановлено к вечеру 6 января. Помимо этого, работники теплоснабжающей организации подчеркнули, что горячая вода поступает на места в полном объеме.
Автор: Валерий Антонов