В Норильске голый мужчина при -14 сходил в магазин
В Норильске на видео попал мужчина, в -14 сходивший в магазин. Ролик, сделанный очевидцами, появился на портале РЕН.
На кадрах видны заснеженные улицы и мужчина, который совершенно голый выходит из магазина. В руках «моржа» находятся пакеты с продуктами. О дальнейшей судьбе эксгибициониста ничего неизвестно. Очевидцы думают, что мужчина отдавал карточный долг или продолжал праздновать Новый год. На это указывает его настроение и исполнение "Ямайки".
На кадрах видны заснеженные улицы и мужчина, который совершенно голый выходит из магазина. В руках «моржа» находятся пакеты с продуктами. О дальнейшей судьбе эксгибициониста ничего неизвестно. Очевидцы думают, что мужчина отдавал карточный долг или продолжал праздновать Новый год. На это указывает его настроение и исполнение "Ямайки".
Автор: Джанабилова Татьяна П