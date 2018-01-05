В Ульяновске на Императорском мосту из-за массовой аварии образовалась пробка
В Ульяновске на Императорском мосту произошла масштабная авария, из-за которой на дороге образовалась пробка. По информации от локальной полиции, для ликвидации затора потребовалось несколько часов.
Инцидент произошел 5 января в вечернее время. По словам очевидцев, на перекрестке перед выездом на мост столкнулись четыре транспортных средства. От удара одно из них вынесло на центр проезжей части, что и привело к образованию затора. На место прибыли локальные правоохранители и медики, которым пришлось госпитализировать 32-летнего водителя одного из автомобилей.
По данным полиции, в настоящее время движение на Императорском мосту полностью восстановлено. Водителя с травмой головы, полученной при ударе о лобовое стекло, доставили в больницу. О его состоянии пока ничего не сообщается.
Инцидент произошел 5 января в вечернее время. По словам очевидцев, на перекрестке перед выездом на мост столкнулись четыре транспортных средства. От удара одно из них вынесло на центр проезжей части, что и привело к образованию затора. На место прибыли локальные правоохранители и медики, которым пришлось госпитализировать 32-летнего водителя одного из автомобилей.
По данным полиции, в настоящее время движение на Императорском мосту полностью восстановлено. Водителя с травмой головы, полученной при ударе о лобовое стекло, доставили в больницу. О его состоянии пока ничего не сообщается.
Автор: Махов Артем