В Киеве голая активистка в образе Трампа высмеяла противостояние США и КНДР
Активистка движения Femen реализовала одиночную акцию под стенами посольства США Киеве. Она появилась в маске Дональда Трампа, нарисовав на груди клавишу запуска ядерных боеголовок. Таким необычным способом она призвала прекратить перепалку американского президента с главой КНДР из-за размера «кнопок».
На теле самой активистки разместили слова «Мистер Большая Кнопка», а в руках располагался чемодан, на котором написано «ядерный футбол». В соответствии с заявлением Femen, акция создавалась с целью высмеять противостояние 2-х «шовинистских толстяков».
«Такая риторика возвращает цивилизацию к периоду холодной войны, которая проходила на фоне культа “ядерной дубинки”, а также гегемонии приверженцев насилия. Господа президенты, раз уж бог вас обделил кнопкой, не стоит считать это поводом уничтожать весь мир!» — отмечается в сообщении.
В соответствии со сведениями украинских СМИ, исполнительницей роли Трампа стала 36-летняя уроженка Донецка.
На теле самой активистки разместили слова «Мистер Большая Кнопка», а в руках располагался чемодан, на котором написано «ядерный футбол». В соответствии с заявлением Femen, акция создавалась с целью высмеять противостояние 2-х «шовинистских толстяков».
«Такая риторика возвращает цивилизацию к периоду холодной войны, которая проходила на фоне культа “ядерной дубинки”, а также гегемонии приверженцев насилия. Господа президенты, раз уж бог вас обделил кнопкой, не стоит считать это поводом уничтожать весь мир!» — отмечается в сообщении.
В соответствии со сведениями украинских СМИ, исполнительницей роли Трампа стала 36-летняя уроженка Донецка.
Автор: Валерий Антонов