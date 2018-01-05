В Татарстане в ДТП с четырьмя автомобилями погибли два человека
В Татарстане в ДТП с участием четырех автомобилей погибли два гражданина – мужчина 33 лет и женщина 37 лет. Сведения о трагедии, произошедшей на 145-м километре автомагистрали «Казань – Оренбург», появились в местных СМИ.
Сообщается, выполняя обгон, водитель ВАЗ-2111 по касательной задел LADA Kalina. От удара ульяновский автомобиль отбросило в лоб Mitsubishi Lancer и Lada Granta. Скончались водитель и пассажирка ВАЗ. Kalina спасателям пришлось доставать из кювета. Трое пострадавших граждан экстренно доставлены в медучреждение. Чтобы поврежденные автомобили не загорелись, пришлось отключать аккумуляторы.
Ранее в Татарстане два человека скончались в аварии с двумя фурами.
Сообщается, выполняя обгон, водитель ВАЗ-2111 по касательной задел LADA Kalina. От удара ульяновский автомобиль отбросило в лоб Mitsubishi Lancer и Lada Granta. Скончались водитель и пассажирка ВАЗ. Kalina спасателям пришлось доставать из кювета. Трое пострадавших граждан экстренно доставлены в медучреждение. Чтобы поврежденные автомобили не загорелись, пришлось отключать аккумуляторы.
Ранее в Татарстане два человека скончались в аварии с двумя фурами.
Автор: Джанабилова Татьяна П