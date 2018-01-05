В Смоленской области мужчина расстрелял людей возле кафе
В Велиже Смоленской области молодой человек расстрелял людей рядом с кафе. Работники полиции получили соответствующий сигнал и отбыли к месту происшествия. По итогам опроса очевидцев, удалось установить, что рядом с заведением общепита возникла ссора, участниками которой оказались трое посетителей. В какой-то момент они отправились на улицу для выяснения отношений.
Один из участников инцидента сообщил о произошедшем собственному родственнику. Последний оказался ранее судимым гражданином 26 лет. Прибыв к месту конфликта, он открыл огонь из травматического пистолета в область головы и шеи мужчин возрастом 22 и 24 года.
Пострадавшие обратились в медучреждение для получения квалифицированной помощи со стороны врачей. В скором времени стрелок оказался задержан. Как он сам пояснил, ему хотелось оказать помощь родственнику.
«Против подозреваемого открыто уголовное дело. По факту случившегося он может быть лишен свободы на срок до 5 лет», — отмечается в сообщении пресс-центра регионального управления МВД.
Один из участников инцидента сообщил о произошедшем собственному родственнику. Последний оказался ранее судимым гражданином 26 лет. Прибыв к месту конфликта, он открыл огонь из травматического пистолета в область головы и шеи мужчин возрастом 22 и 24 года.
Пострадавшие обратились в медучреждение для получения квалифицированной помощи со стороны врачей. В скором времени стрелок оказался задержан. Как он сам пояснил, ему хотелось оказать помощь родственнику.
«Против подозреваемого открыто уголовное дело. По факту случившегося он может быть лишен свободы на срок до 5 лет», — отмечается в сообщении пресс-центра регионального управления МВД.
Автор: Валерий Антонов