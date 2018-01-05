В Благовещенске из-за взрыва мусоропровода в многоэтажке пострадал мужчина
5 января в Благовещенске из-за взрыва мусоропровода, прогремевшего в многоэтажном доме, пострадал мужчина. Сведения со ссылкой на сотрудников МЧС и очевидцев появились в СМИ.
Сообщается, вечером мужчина вышел с собакой на прогулку. Спустившись в пролет между вторым и первым этажом, он услышал громкий хлопок. От взрыва сломалась кирпичная кладка, а очевидец получил незначительную травму ноги.
После проверки сотрудники МЧС постановили, что взрыв произошел из-за возгорания в мусороприемнике. Доступ к нему есть с улицы. Возможно, местная детвора бросила в отверстие горящую спичку. Проводится проверка.
Сообщается, вечером мужчина вышел с собакой на прогулку. Спустившись в пролет между вторым и первым этажом, он услышал громкий хлопок. От взрыва сломалась кирпичная кладка, а очевидец получил незначительную травму ноги.
После проверки сотрудники МЧС постановили, что взрыв произошел из-за возгорания в мусороприемнике. Доступ к нему есть с улицы. Возможно, местная детвора бросила в отверстие горящую спичку. Проводится проверка.
Автор: Джанабилова Татьяна П