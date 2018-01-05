В Тульской области женщина совершила убийство за новогодним столом
В городе Узловая, Тульская область, употребление спиртного супругами привело к трагедии. Во время скандала, вспыхнувшего за новогодним столом, женщина схватила нож и ударила мужа в грудь. Удар оказался смертельным.
По данным полиции, супружеская пара 2 января распивала спиртные напитки. Затем между ними вспыхнула ссора и 56-летняя женщина ножом нанесла колотую рану в области грудной клетки своему 48-летнему супругу. Врачи оказались бессильны, от полученного ножевого ранения потерпевший скончался в больнице. Его жена взята под стражу, ведется расследование.
По данным полиции, супружеская пара 2 января распивала спиртные напитки. Затем между ними вспыхнула ссора и 56-летняя женщина ножом нанесла колотую рану в области грудной клетки своему 48-летнему супругу. Врачи оказались бессильны, от полученного ножевого ранения потерпевший скончался в больнице. Его жена взята под стражу, ведется расследование.
Автор: Артемов Сергей