В Башкирии ревнивая девушка ударила ножом подругу
В Башкирии полиция задержала девушку, которая в ходе ссоры несколько раз ударила свою подругу ножом. По данным правоохранителей, инцидент произошел на почве ревности.
Преступление было совершено в минувшем году, однако сведения о нем были обнародованы полицией только сейчас. По данным следствия, девушка поссорилась с подругой из-за молодого человека. В ходе конфликта она схватила нож и нанесла оппоненту несколько ударов ножом в область груди и шеи. На место прибыли медики, госпитализировавшие пострадавшую.
Суд приговорил девушку к трем годам лишения свободы условно. По данным следствия, пострадавшая забрала заявление о нападении из-за того, что они с подругой помирились. Суд учел все смягчающие обстоятельства и принял решение не лишать обвиняемую свободы.
Преступление было совершено в минувшем году, однако сведения о нем были обнародованы полицией только сейчас. По данным следствия, девушка поссорилась с подругой из-за молодого человека. В ходе конфликта она схватила нож и нанесла оппоненту несколько ударов ножом в область груди и шеи. На место прибыли медики, госпитализировавшие пострадавшую.
Суд приговорил девушку к трем годам лишения свободы условно. По данным следствия, пострадавшая забрала заявление о нападении из-за того, что они с подругой помирились. Суд учел все смягчающие обстоятельства и принял решение не лишать обвиняемую свободы.
Автор: Махов Артем