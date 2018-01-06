В Paladins появится собственный режим Battle Royale с названием Battlegrounds
В Paladins будет создан собственный режим типа Battle Royale. Дополнение получит название Battlegrounds. Причиной выпуска соответствующей разработки могла стать популярность аналогичных режимов в иных играх. Во время проведения Hi-Rez Expo игра Paladins: Battlegrounds была презентована в качестве первого шутера с героями в вариации «Королевской битвы».
Отмечается, что он станет совмещать «бои с применением способностей, выживание, а также фэнтезийный антураж». Новый режим позволит 100 игроков одновременно вести бои на достаточно крупной карте, площадь которой превышает стандартные локации, используемые для режима «Осада». Приблизительно новинка станет больше привычных карт в несколько сотен раз. Героям потребуется создать команды для исследования игрового мира, а также при помощи ездовых животных максимально быстро преодолевать большое расстояние для поиска припасов и оружия. Угрозой для них станут не только иные пользователи, но и также надвигающийся туман, переход границы которого сулит персонажам гибель. Максимальная длительность каждого матча ограничена периодом в 20 минут.
«Paladins: Battlegrounds написан с нуля для командных игр, из-за чего игрокам потребуется работать вместе в целях обеспечения своего выживания. Поддержка попытается сохранить максимум здоровья танкам в то время как пули летят во все стороны. При этом фланговые игроки должны уничтожать максимальное количество врагов», — отметили в Hi-Rez Studios.
Версии Battlegrounds станет доступной для пользователей несколько позже – ориентировочно 10 января. Альфа-версия нового режима может быть опробована гостями мероприятия Hi-Rez Expo. Разработчики намерены добавить в Paladins нового чемпиона Моджи, а также ввести режим «Командного боя» вместе с ездовыми боевыми кошками.
Отмечается, что он станет совмещать «бои с применением способностей, выживание, а также фэнтезийный антураж». Новый режим позволит 100 игроков одновременно вести бои на достаточно крупной карте, площадь которой превышает стандартные локации, используемые для режима «Осада». Приблизительно новинка станет больше привычных карт в несколько сотен раз. Героям потребуется создать команды для исследования игрового мира, а также при помощи ездовых животных максимально быстро преодолевать большое расстояние для поиска припасов и оружия. Угрозой для них станут не только иные пользователи, но и также надвигающийся туман, переход границы которого сулит персонажам гибель. Максимальная длительность каждого матча ограничена периодом в 20 минут.
«Paladins: Battlegrounds написан с нуля для командных игр, из-за чего игрокам потребуется работать вместе в целях обеспечения своего выживания. Поддержка попытается сохранить максимум здоровья танкам в то время как пули летят во все стороны. При этом фланговые игроки должны уничтожать максимальное количество врагов», — отметили в Hi-Rez Studios.
Версии Battlegrounds станет доступной для пользователей несколько позже – ориентировочно 10 января. Альфа-версия нового режима может быть опробована гостями мероприятия Hi-Rez Expo. Разработчики намерены добавить в Paladins нового чемпиона Моджи, а также ввести режим «Командного боя» вместе с ездовыми боевыми кошками.
Автор: Валерий Антонов