Смартфон Xiaomi Mi Note 4 с безрамочным экраном дебютирует в конце 2018 года
Смартфон Xiaomi Mi Note 4 получит современный безрамочный экран. Новинка дебютирует в конце года. Сведения появились в соцсети Weibo.
Xiaomi Mi Note 4 с AMOLED-экраном на всю лицевую часть управляется восьмиядерным чипсетом Snapdragon 670 от компании Qualcomm. Флагман наделили функцией быстрой подзарядки Quick Charge, двумя камерами со светодиодными вспышками на 13 и 23 Мп, памятью на 4 или 6 Гб стандарта LPDDR4X, разъемом LPDDR4X, портом для наушников.
Благодаря мощному процессору Mi Note 4 сможет моментально справляться с любыми поставленными пользователем задачами. Эксперты надеются, что стоимость смартфона окажется такой же привлекательной, как и начинка.
Ранее Xiaomi представила "умную" колонку.
Xiaomi Mi Note 4 с AMOLED-экраном на всю лицевую часть управляется восьмиядерным чипсетом Snapdragon 670 от компании Qualcomm. Флагман наделили функцией быстрой подзарядки Quick Charge, двумя камерами со светодиодными вспышками на 13 и 23 Мп, памятью на 4 или 6 Гб стандарта LPDDR4X, разъемом LPDDR4X, портом для наушников.
Благодаря мощному процессору Mi Note 4 сможет моментально справляться с любыми поставленными пользователем задачами. Эксперты надеются, что стоимость смартфона окажется такой же привлекательной, как и начинка.
Ранее Xiaomi представила "умную" колонку.
Автор: Джанабилова Татьяна П