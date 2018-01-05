Ученые: Употребление 930 мг холина при беременности позволит улучшить интеллект и память детей
Исследователи из Корнеллского университета проанализировали 26 беременных женщин, которые вошли в период третьего триместра. Половина участников исследования съедали продукты с расчетом получения 480 мг холина каждый день до родов, а остальным составили диету из расчета на употребление 930 мг. Последнее значение было признано более эффективным для увеличения интеллекта ребенка. В среднем одно яйцо содержит 115 мг этого вещества, поэтому для достижения оптимального количества требуется порядка 8-9 штук.
Младенцев, которые стали участниками исследования, оценивали по скорости обработки информации, а также качеству их памяти в возрасте 4, 7, 10 и 13 месяцев. Как оказалось, результат действительно оказался лучше у тех детей, которые во время пребывания в утробе получали больше холина. При этом исследователи отметили, что вещество содержится не только в яйцах и лучше придерживаться сбалансированной диеты. Получить холин можно благодаря приему в пищу красного мяса, рыбы, птицы и орехов. Он улучшает память и способности детей к обработке информации.
«Во время опытов с животными удалось установить, что дополнение материнской диеты дополнительными количествами такого единственного в своем роде питательного вещества приводит к получению пожизненных преимуществ для когнитивной функции потомства. Наша работа дает часть доказательств того, что аналогичный результат обнаружен у людей», - отметила автор исследования Мари Каудилл.
Младенцев, которые стали участниками исследования, оценивали по скорости обработки информации, а также качеству их памяти в возрасте 4, 7, 10 и 13 месяцев. Как оказалось, результат действительно оказался лучше у тех детей, которые во время пребывания в утробе получали больше холина. При этом исследователи отметили, что вещество содержится не только в яйцах и лучше придерживаться сбалансированной диеты. Получить холин можно благодаря приему в пищу красного мяса, рыбы, птицы и орехов. Он улучшает память и способности детей к обработке информации.
«Во время опытов с животными удалось установить, что дополнение материнской диеты дополнительными количествами такого единственного в своем роде питательного вещества приводит к получению пожизненных преимуществ для когнитивной функции потомства. Наша работа дает часть доказательств того, что аналогичный результат обнаружен у людей», - отметила автор исследования Мари Каудилл.
Автор: Валерий Антонов