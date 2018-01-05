BMW M760Li xDrive прошел первый тест-драйв в зимних условиях
BMW M760Li xDrive прошел первые дорожные тестирования в зимних условиях. По информации от представителей компании, транспортное средство справилось с ездой по скользким трассам и сугробам.
Стоимость автомобиля на американском рынке, на который он попадет в середине текущего года, составит примерно 150 тысяч долларов. Под капотом у модели расположился силовой агрегат на 2,7 литра при мощности в 220 лошадиных сил. Вместе с ним установили МКПП на 8 ступеней без возможности замен на автоматический вариатор.
Эксперты отмечают, что основной проблемой BMW M760Li xDrive является плохая шумоизоляция, ввиду чего водитель постоянно слышит скрипы и шорохи извне. Из положительных моментов стоит выделить комплект зимних покрышек, идущих вместе с транспортным средством, и технологичную торпеду с большим дисплеем.
Стоимость автомобиля на американском рынке, на который он попадет в середине текущего года, составит примерно 150 тысяч долларов. Под капотом у модели расположился силовой агрегат на 2,7 литра при мощности в 220 лошадиных сил. Вместе с ним установили МКПП на 8 ступеней без возможности замен на автоматический вариатор.
Эксперты отмечают, что основной проблемой BMW M760Li xDrive является плохая шумоизоляция, ввиду чего водитель постоянно слышит скрипы и шорохи извне. Из положительных моментов стоит выделить комплект зимних покрышек, идущих вместе с транспортным средством, и технологичную торпеду с большим дисплеем.
Автор: Махов Артем