IPhone научили сканировать состояние кожи человека
IPhone научили сканировать состояние кожи человека при помощи продукта косметической компании Johnson & Johnson. Устройство под названием SkinScanner крепится к смартфону и следит за изменениями покрова через встроенные датчики. Тестовые испытания новинки стартуют в марте.
Лидер на рынке не намерен сдавать позиции, поэтому отслеживает все мировые тенденции. Лучшим средством для наращивания присутствия бренда Johnson & Johnson может стать сканер, работающий с продукцией Apple.
Благодаря своевременной диагностике, SkinScanner позволит отслеживать признаки старения и выдавать советы по уходу за кожей. После тестов разработчики начнут создавать версию для планшетов. После презентации в Лас-Вегасе в марте стартуют продажи сканера. Его стоимость неизвестна, но производитель обещает 20-долларовую скидку первой тысяче покупателей.
Ранее сообщалось о умении IPhone добывать биткоины.
Лидер на рынке не намерен сдавать позиции, поэтому отслеживает все мировые тенденции. Лучшим средством для наращивания присутствия бренда Johnson & Johnson может стать сканер, работающий с продукцией Apple.
Благодаря своевременной диагностике, SkinScanner позволит отслеживать признаки старения и выдавать советы по уходу за кожей. После тестов разработчики начнут создавать версию для планшетов. После презентации в Лас-Вегасе в марте стартуют продажи сканера. Его стоимость неизвестна, но производитель обещает 20-долларовую скидку первой тысяче покупателей.
Ранее сообщалось о умении IPhone добывать биткоины.
Автор: Джанабилова Татьяна П