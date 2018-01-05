Ученые: Глобальное потепление спровоцирует высыхание почвы на Земле
Наблюдаемое в последние годы глобальное потепление может повлечь за собой процесс высыхания почвы на поверхности Земли. Соответствующие выводы сделаны международной группой ученых.
Авторы работы отмечают, что как только средняя температура в пределах Земли возрастет до 2 градусов Цельсия, то более чем на 25% поверхности планеты будет наблюдаться высыхание почвы. Кроме того, на 15% полуаридных зон условия окажутся аналогичными аридным. Такой процесс в итоге может сопровождаться засухой и повышенным риском пожаров. Одновременно с этим, если удастся удерживать глобальное потепление на уровне не выше 1,5 градуса, то это напротив позволит сократить площадь подверженных высыханию участков.
Ученые отмечают, что с начала прошлого века уровень засухи в значительной мере возрос на ряде территорий по всей планете. Кроме того, некоторые семиаридные участки из степей успели трансформироваться в полноценные пустыни.
Ранее ученые выяснили, что глобальное изменение климата создает реальную угрозу существованию даже самым выносливых существ на Земле.
Авторы работы отмечают, что как только средняя температура в пределах Земли возрастет до 2 градусов Цельсия, то более чем на 25% поверхности планеты будет наблюдаться высыхание почвы. Кроме того, на 15% полуаридных зон условия окажутся аналогичными аридным. Такой процесс в итоге может сопровождаться засухой и повышенным риском пожаров. Одновременно с этим, если удастся удерживать глобальное потепление на уровне не выше 1,5 градуса, то это напротив позволит сократить площадь подверженных высыханию участков.
Ученые отмечают, что с начала прошлого века уровень засухи в значительной мере возрос на ряде территорий по всей планете. Кроме того, некоторые семиаридные участки из степей успели трансформироваться в полноценные пустыни.
Ранее ученые выяснили, что глобальное изменение климата создает реальную угрозу существованию даже самым выносливых существ на Земле.
Автор: Марина Вебер