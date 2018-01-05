Ефиму Шифрину за свою карьеру пришлось браться за разную работу
Ефиму Шифрину за свою карьеру пришлось браться за разную работу. Многогранные проекты артисту подбрасывала судьба.
«Я не собирался удивлять публику. Так получилось, что мне пришлось играть в разных мюзиклах, исполнять сложные партии, изучать странную хореографию для «Принцессы цирка», - рассказал Шифрин.
Больше всего артисту нравилось записывать аудиокниги. Работа не сложная, но увлекательная. Рассказывать о новых проектах Шифрин не стал, сославшись на их незаконченность.
Ранее Шифрин прокомментировал развод Джигарханяна.
«Я не собирался удивлять публику. Так получилось, что мне пришлось играть в разных мюзиклах, исполнять сложные партии, изучать странную хореографию для «Принцессы цирка», - рассказал Шифрин.
Больше всего артисту нравилось записывать аудиокниги. Работа не сложная, но увлекательная. Рассказывать о новых проектах Шифрин не стал, сославшись на их незаконченность.
Ранее Шифрин прокомментировал развод Джигарханяна.
Автор: Джанабилова Татьяна П