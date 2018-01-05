В Копенгагене нашли пустой украденную ранее самую дорогую бутылку водки в мире
В Копенгагене обнаружили пустой украденную ранее самую дорогую бутылку водки в мире. Стоимость емкости оценивается приблизительно в $1,3 млн. В сообщении владельца-коллекционера отмечается, что емкость оказалась неповрежденной.
Кража водки «Руссо-Балт» состоялась из хранилища в одном из кафетериев Копенгагена. Владелец эксклюзивной бутылки считает, что злоумышленники сделали дубликаты ключей, что позволило им проникнуть в помещение, используемое для хранения порядка 1200 бутылок коллекционных напитков.
Сама емкость создана из серебра и золота, а также декорирована изображением гоночного авто «Руссо-Балт». Фильтрация водки проходила через насадку с бриллиантами. Пробке украшена гербом Российской империи.
«Бутылка была найдена неповрежденной, её обследуют», — отметили работники полиции.
Коллекционер отметил, что рад возвращение редкого экземпляра. Емкость будет повторно наполнена русской водкой. Помимо этого, владелец кафе размышляет относительно методов повышения безопасности собственной коллекции от новых краж.
Кража водки «Руссо-Балт» состоялась из хранилища в одном из кафетериев Копенгагена. Владелец эксклюзивной бутылки считает, что злоумышленники сделали дубликаты ключей, что позволило им проникнуть в помещение, используемое для хранения порядка 1200 бутылок коллекционных напитков.
Сама емкость создана из серебра и золота, а также декорирована изображением гоночного авто «Руссо-Балт». Фильтрация водки проходила через насадку с бриллиантами. Пробке украшена гербом Российской империи.
«Бутылка была найдена неповрежденной, её обследуют», — отметили работники полиции.
Коллекционер отметил, что рад возвращение редкого экземпляра. Емкость будет повторно наполнена русской водкой. Помимо этого, владелец кафе размышляет относительно методов повышения безопасности собственной коллекции от новых краж.
Автор: Валерий Антонов