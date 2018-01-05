В Ижевске в 2018 году увеличится стоимость бензина
В Ижевске в 2018 году прогнозируется рост стоимости бензина. По информации от экспертов, средний размер повышения стоимости будет варьироваться от 30 до 60 копеек в зависимости от поставщика топлива.
Удмуртсат сообщил, что на начало декабря стоимость бензина А-92 составляла в среднем 37,52 рубля. В текущем году ценник топлива должен будет увеличиться минимум на 1 %. Также подорожает и дизельное топливо, стоимость которого в настоящее время составляет примерно 40,34 рубля.
Эксперты отмечают, что в среднегодовом выражении в РФ стоимость бензина на заправочных станциях может увеличиться примерно на 1,2 рубля. В то же время, во втором полугодии ожидается понижение цены дизельного топлива в некоторых регионах России.
Удмуртсат сообщил, что на начало декабря стоимость бензина А-92 составляла в среднем 37,52 рубля. В текущем году ценник топлива должен будет увеличиться минимум на 1 %. Также подорожает и дизельное топливо, стоимость которого в настоящее время составляет примерно 40,34 рубля.
Эксперты отмечают, что в среднегодовом выражении в РФ стоимость бензина на заправочных станциях может увеличиться примерно на 1,2 рубля. В то же время, во втором полугодии ожидается понижение цены дизельного топлива в некоторых регионах России.
Автор: Махов Артем