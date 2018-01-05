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Экс-супруга Бена Аффлека Дженнифер Гарнер стала “мужчиной”
Дженнифер Гарнер, ранее состоявшая в браке с Беном Аффлеком, решила стать “мужчиной”. Соответствующее фото в новом образе 45-летняя актриса разместила на своей странице в Instagram.

Экс-супруга Бена Аффлека Дженнифер Гарнер стала “мужчиной”

На фото Дженнифер Гарнер предстала перед публикой в образе светловолосого мужчины с растительностью на лице. Публикацию американская звезда подписала: “Новый год, новая я”. Как оказалось, кадр сделан еще в 2011 году, когда знаменитость загримировали для съёмок в новом проекте, где она изображена в образе представителя сильного пола. Однако впоследствии вышеупомянутая работа так и не была представлена широкой аудитории.

Поклонники Дженнифер Гарнер достаточно активно отреагировали на такую публикацию, отмечая, что гримеры хорошо постарались. Многим было непривычно видеть актрису в таком амплуа, но, несмотря на это, фотография успела собрать более 37 тысяч отметок “Мне нравится”, оставленных пользователями Сети.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер решили вновь временно сойтись ради семейного праздника.
сойтись
Автор: Марина Вебер
Вчера, 23:18
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