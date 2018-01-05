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AliExpress опозорился на всю Россию из-за распродажи со скидками в 0%
Торговая китайская площадка AliExpress, продающая в России больше 60% своих товаров, опозорился на всю страну. Причиной послужила очередная распродажа, во время которой скидки достигали 0%.

AliExpress опозорился на всю Россию из-за распродажи со скидками в 0%


Прошлой осенью AliExpress вышла на новый уровень, открыв в РФ «магазин в магазине». Товары, реализуемые по системе Tmall, находятся на российских складах, поэтому доставляются покупателям в течении недели вместе с гарантией. Tmall часто радует российских потребителей хорошими акциями и скидками, но случаются и курьезные ситуации. К примеру, недавно во время распродажи электроники на торговой площадке появилась уйма товаров, но многие из них продавались по старой цене. Говоря простым языком, планшет стоимостью 112 490 рублей после перерасчета стоил 112 490 рублей, то есть скидка составила 0%.

Ранее AliExpress обещал сократить сроки доставки до РФ.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 19:39
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